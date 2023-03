Comparte

Gustavo Gatica no quedó al margen de las polémicas palabras de María Luisa Cordero a Fabiola Campillai y le mandó un mensaje a la diputada de Renovación Nacional.

Primero, el joven compartió en su Instagram para enseñar cómo los individuos con discapacidad visual pueden usar el celular, con cierta crítica a la Doctora.

"Hago este video para mostrarles cómo las personas con discapacidad visual podemos ocupar el celular", mencionó.

Después, sostuvo que "para que ustedes no queden en ridículo demostrando su ignorancia, como cierta persona. Así que para que no digan que veo de un ojo me voy a tapar la cara, y voy a escribir algo en una historia de Instagram".

Asimismo, se tapa los ojos con una mano y con la otra sostiene un celular para comenzar a escribir en la red social, mientras va apretando las teclas se puede ir viendo que de apoco va formando una palabra.

Finalmente, el muchacho compartió el resultado final en que afirmó que la diputada Cordero es "ridícula".

Mira la crítica de Gustavo Gatica a la Dra. Cordero