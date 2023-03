Comparte

En el marco de su participación enla Cumbre Iberoamericana que se realiza en Santo Domingo, el Presidente Gabriel Boric abordó la crisis de seguridad y el fenómeno migratorio que afecta a Chile y al continente.

"Tenemos que abordar en conjunto las urgencias que aquejan a nuestros pueblos, dos de ellos son particularmente graves, por lo menos en Chile. La seguridad y el fenómeno migratorio", señaló durante su intervención.

"No hay bien estar posible si no hacemos valer el Estado de Derecho, si no defendemos la fuerza de la Ley. En esto combatir con fuerza e integridad, no dejando espacio a la corrupción en las policías y en nuestro sistema judiciales, en la política", remarcó.

"Combatir con fuerza las bandas criminales que socavan la convivencia de nuestras sociedades es algo no debemos titubear. Son los delincuentes y sus organizaciones las que deben tener miedo, y no las grandes mayorías honestas y pacíficas, que son lo habitantes de nuestras patrias", agregó el mandatario.

"Trabajemos más y en conjunto en desarticular al narco transnacional y todos sus derivados", señaló.

Por otro lado, al referirse a la crisis migratoria que se vive en el continente y particularmente en Chile, Boric remarcó que "sabemos que los flujos migratorios han presentado cambios importantes en la última década, no solo en nuestra región, sino que en el mundo".

"La gestión de la migración constituye quizá uno de los más grandes desafíos regionales. El camino de cualquier solución sostenible pasa por ser capaces de trabajar en conjunto entre países de origen, de tránsito y de destino, bajo el principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad regional", sentenció.

"Tenemos que ser capaces entre todos de ser de lograr una migración segura, ordenada y segura. Que resguarda los derechos de las personas que emigran y también de las comunidades que los acogen. Para ello urge acelerar y e intensificar la coordinación entre nuestras autoridades policiales y migratorias, para contrarrestar redes de crimen transnacional organizado", añadió.

"Nos tiene que dar rabia que algunas personas se aprovechen de estas crisis y lleguen a nuestros países con la intención de hacer de la migración un negocio o un camino para desconocer la legislación vigente", criticó el Mandatario.

"En Chile no lo vamos a aceptar, estoy seguro de que la gran mayoría de los países aquí presentes están en la misma disposición", remarcó.

