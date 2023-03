Comparte

Este domingo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió al asesinato de la funcionaria de Carabineros que se registró en Quilpué, la cual fue letalmente herida por un delincuente durante un procedimiento por robo en domicilio.

"En primer lugar quiero extender al nombre del municipio de Valparaíso y la ciudad de Valparaíso nuestras sinceras condolencias a la familia de la sargento Olivares", señaló en Estado Nacional.

"Es un hecho deleznable, es un hecho que enluta a toda la región, no solamente a la comuna de Quilpué y, ¿sabes lo que me da más rabia? Recogiendo la información que ha aparecido en la prensa en estas últimas horas, que las personas que eran parte de este grupo de delincuentes que estaban asaltando esta casa tenían órdenes judiciales pendientes, personas que en definitiva deberían haber estado tras las rejas y no lo estaban", agregó el edil.

"Me parece que hoy día va a ser bien importante lo que pueda suceder en el control de detención que entiendo que se va a realizar durante la mañana", remarcó el alcalde de Valparaíso.

"Yo espero que la Fiscalía pueda tener todas las herramientas posibles para poder perseguir el máximo posible en estas materias, que la persona quede en prisión preventiva y que la investigación en este caso no quede en impunidad, sino que efectivamente esté tras las rejas como corresponde", remarcó.

"He estado varias veces en la cárcel de Valparaíso visitándola, compartiendo con los funcionarios de Gendarmería. Las condiciones en las que trabaja Gendarmería son nefastas, no solamente en la cárcel de Valparaíso, sino que en otro tipo de cárceles", criticó.

"Creo que es bueno que también en el debate sobre la seguridad pública se instale la situación sobre el sistema carcelario en Chile, porque está en una grave crisis", cerró Sharp.