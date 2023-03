Comparte

Durante la madrugada del domingo se registró la muerte de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares Raio, quien fue baleada por un delincuente durante un procedimiento policial por robo en Quilpué.

Según la madre de esta nueva mártir de la institución, María Raio, comenzó a preocuparse por la vida de su hija tras el estallido social.

"Muchas veces tuve miedo y le decía a mi hija que se cuidara por todo lo que estaba pasando, que tuviera cuidado, que se retirara en último caso porque tenía mucho miedo de que a ella le pasara algo, pero ella nunca me escuchó porque quería seguir trabajando para tener dinero para sus hijos más adelante, y ahora me duele mucho porque si ella se hubiese retirado antes no habría pasado lo que pasó", declaró a Tu Día.

"En el estallido social, ahí yo empecé a preocuparme, pero ella era valiente y decía que tenía que cumplir, no le tenía miedo a nada porque ella era un héroe, ella siempre decía que era una héroe y que iba a cumplir con su trabajo y así lo hizo y así se fue mi hija", aseguró.