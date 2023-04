Comparte

María Raio se refirió al asesinato de su hija, la sargento Rita Oliveros, quien fue atacada con un arma de fuego en medio de un procedimiento policial en Quilpué.

"Han estado todos los vecinos al lado nuestro. Han venido amigas de mi hija, porque ella tenía muchas amigas (…) pero la tristeza que yo tengo, aunque me acompañen las amigas de mi hija, no me la van a recuperar porque la echo de menos", manifestó la madre en conversación con Meganoticias.

"Yo quisiera que ella estuviera conmigo, me acompañara como lo hacíamos antes cuando ella estaba acá, pero no está y eso me duele mucho. Estoy muy triste (…) Necesito abrazarla, besarla, hablar con ella, compartir con ella, como lo hacíamos cuando estaba viva", agregó.

Según indicó, decidió hablar con los medios para que lo que pasó a su hija "no siga pasando". "Decidí hablar para que hagan algo por lo que pasó a mi niña", manifestó.

Junto con lo anterior, se refirió al estado en que se encuentran los hijos de la fallecida funcionaria de Carabineros: "Están mal, muy mal, sobre todo el de 15 años. A cada rato se acuerda, y recuerda cuando paseaba con su mamá... que no se compraba ropa para ella, porque quería todo por sus hijos. Entonces, el niño llora, se da vuelta para acá y para allá", dijo.

Finalmente, sobre los siete detenidos por el asesinato de la sargento, indicó que el hecho "algo la tranquiliza". "Yo lo que deseo es que se haga justicia, porque pasan cosas y pasan de nuevo y vuele a pasar", destacó la madre de la fallecida uniformada.