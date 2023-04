Comparte

"Llevo dos años viviendo este infierno, no se puede decir de otra manera", es el descargo de una joven de la comuna de La Florida, Región Metropolitana, quien decidió compartir un video para denunciar los constantes ruidos molestos por parte de sus vecinos.

A través de su cuenta de TikTok, la mujer dio a conocer este problema que vive diariamente por dos años, lamentando que esta situación la llevó a no querer vivir más en su propia casa.

"Vivo con un abuelo de 91 años, que es mi tata, mis mascotas, mi mamá y mi hermana. Hace dos años que vivimos este infierno, en la semana llegamos del trabajo o la universidad sin poder descansar", señaló en el video que compartió en la red social.

Asimismo, indicó que "hemos puesto denuncias, hablado con la dueña de la casa, quien arrienda las piezas, y esta gente de verdad que no sabe vivir".

Debido a esto, reconoció que ya no sabe que hacer, por lo que recurrió a esta plataforma para realizar la denuncia y encontrar alguna ayuda, porque aseguró que "ya no sé qué hacer".

"La verdad me tienen enferma, estoy con un estrés, medicada hasta las patas, ya no puedo vivir, y he bajado como 20 kilos por puro estrés. Llego a mi casa y lo único que quiero es llorar y me siento mal", expresó.

Finalmente, manifestó que "ya no soporto vivir acá, en mi propia casa. Espero luego salir de esta mierda, porque ya llevo dos años soportando esta mierda".

"Me tienen chata"

En otro registro audiovisual que compartió en TikTok, la joven grabó los ruidos molestos que provocan sus vecinos extranjeros.

"Y como son tus vecinos venezolanos/colombianos. Me tienen chata", escribió.

Mientras que en la descripción de este video, escribió que "llego todos los días de estudiar, a llegar a descansar a mi casa y no puedo por culpa de esta gente que no sabe convivir como seres humanos".