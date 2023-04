Comparte

Este miércoles diputados presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En la iniciativa anunciada por los parlamentarios Pamela Jiles (PH), Gaspar Rivas (PDG) y René Alinco (Ind), se plantea que sean los bancos los encargados de pagar la deuda.

Al respecto Rivas declaró que la medida "a través de una disposición transitoria que lo que hace es, en primer lugar, respecto de la relación entre el Estado y los usuarios del CAE, condonarla".

De esta forma se buscaría "extinguir, por el solo ministerio de la disposición transitoria, cualquier tipo de obligación de deuda que tenga el Estado con la banca y los usuarios con la banca".

"La condonación no implica gastos para el Estado, el Estado deja de cobrar, pero no se gasta. La extinción de la responsabilidad es precisamente un ahorro de gasto para el Estado, porque si se condona, pero no se extingue la responsabilidad del Estado con los bancos, el Estado va a tener que avalarlos y pagarle a los bancos", agregó.

"Por eso lo que nosotros decimos, chao CAE y que el pato lo paguen los bancos. Costo cero para el Estado", cerró.