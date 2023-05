Comparte

A las 18:00 horas (17:00 horas en la región de Magallanes) se dio inicio al cierre de las mesas receptoras de sufragios y posteriormente al conteo de votos, en el marco de la elección al Consejo Constitucional de este domingo 7 de mayo.

Una de las curiosidades en este proceso es el alto porcentaje de los votos nulos que se están registrando, de hecho en una mesa de Punta Arenas obtuvo la mayoría.

Según los datos entregados por el Servicio Electoral de Chile (Servel), con el 0,21% de las mesas escrutadas a nivel nacional, los votos nulos alcanzan los 3.392, lo que significa el 18,42% del total de la votación.

Bajo ese contexto, te dejamos algunos de los votos nulos con diferentes mensajes que se dieron a conocer durante el proceso de conteo.

Entre los mensajes que dejaron los electores en la papeleta están: "Sin 6° retiro, no hay voto"; "Políticos corruptos, no más" y "Los ciudadanos no merecemos esta democracia", entre otros.

Votos nulos con diferentes mensajes: