Un ciudadano venezolano causó impacto tras viralizarse un video en el que realiza un potente descarta luego de que durante una fiscalización vehicular Carabineros descubriera que este no contaba con una licencia de conducir válida.

“Increíble, me quitaron el carro, estando todo al día y teniendo una persona al lado con licencia”, partió diciendo en el video compartido en redes sociales.

«Fui al juzgado, llevan siete días, y voy a la comisaría y pregunto si ya mandaron la boleta, me dicen que sí. Voy al juzgado y me dicen que no ha llegado, que vaya a la comisaría y me tienen de aquí para allá, de allá para acá», añadió molesto

Según cuenta el hombre, lo anterior sería una estrategia «para que pasen los días y suba y salga más el cobro de los malditos corrales«, antes de agregar “me quitaron el carro y tenía todo legal, todo por no tener licencia”.

“Tengo la licencia venezolana y me la meto por el culo porque no me sirve aquí, increíble”, termina el descargo del sujeto.

