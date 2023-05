Comparte

El fiscal regional de Tarapacá , Raúl Arancibia, cifró en 35 los detenidos del Tren de Aragua en Chile y que tienen directa relación con los mandamases en Venezuela. En entrevista con «La Mañana de Agricultura» describió más de esta organización criminal que opera en Chile.

«Hace prácticamente dos años atrás o un poquito menos tuvimos acá la primera noticia sobre el Tren de Aragua, a través de unas personas que venían ingresando irregularmente por la frontera trayendo drogas. Y ellas nos mencionaron que habían sido obligadas,, supuestamente por una organización llamada Tren de Aragua, a traer droga. Esa fue la primera mención en Chile de una organización de este tipo, y era desconocida hasta ese momento«, rememoró el persecutor.

«Se tiende a relaciona al Tren de Aragua con cualquier acto de violencia u homicidio o secuestros que suceden en el país, la verdad es que no es tan así. El Tren de Aragua es una corporación, en una megabanda con vinculaciones en todas Sudamérica, donde tiene distintas líneas de negocios ilícitos, como el tráfico de drogas, la trata de personas, contrabando, tráfico de armas, en fin», dijo.

«Pero la violencia se realiza por parte de ellos solamente cuando no les cumplen sus reglas o cuando no se someten a su forma de actuar. Cuando sus negocios pueden verse en peligro ahí es donde actúan con extorción, con secuestro, con asesinatos. No es que sea una banda que mata porque sí, sino que solamente en ciertas ocasiones, que a veces son muchas, por supuesto», describió el fiscal.

Las «tres categorías» del Tren de Aragua

Arancibia dijo que en la búsqueda de estos malhechores hay tres categorías.

La primera es que «hay unos que están vinculados directa y jerárquicamente con el Tren de Aragua y su cúpula en Venezuela. Esos no son muchos«.

También hay «grupo intermedio», que es gente que es reclutada para una operación en específico.

Por último, el tercer grupo, que es masivo, es esa que «se atribuye ser del Tren de Aragua» porque «es una marca criminal que impone temor, respeto, dentro de la criminalidad y las víctimas».

«Nosotros nos hemos preocupado mucho de atrapar a la estructura, a la jerarquía, como han sido las operaciones que hemos hecho en la Región de Tarapacá y en el resto del país. Así podemos decir que tenemos privados de libertad a 35 miembros del Tren de Aragua que están directamente relacionados con la cúpula en Venezuela«, dijo.

Agregó que «hay muchos otros que están identificados y que se relaciona esporádicamente o no tienen ese vínculo de jerarquía».