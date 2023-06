Comparte

El alcalde La Florida, Rodolfo Carter, dijo que espera que el Gobierno asuma una responsabilidad moral por el fallecimiento de dos lactantes en la Región de Valparaíso, específicamente en San Antonio y Quilpué, producto de enfermedades respiratorias y la falta de camas asistenciales.

“Más que una responsabilidad política, espero una responsabilidad moral del Gobierno en el sentido de responder urgentemente. A los papás de Mia no le sirve que se vaya una ministra, el subsecretario o incluso que se vaya el Presidente. Mia está muerta”, señaló el jefe comunal.

“Al Presidente le encantan las selfies con los niños. Más que selfies, que consiga camas pediátricas de urgencia para los niños. Que pasemos este invierno y no haya más Mía entre nosotros”, sentenció.

Apoyo del expresidente Piñera

Con respecto al apoyo que ofreció el expresidente Sebastián Piñera del equipo médico que enfrentó la pandemia de Covid-19 durante su administración, el alcalde Carter valoró la medida que, asegura, va más allá de un color político.

“Es una buena iniciativa la del expresidente Sebastián Piñera; en realidad cualquier chileno de izquierda o de derecha de cualquier Gobierno tiene que estar dispuesto a colaborar con su país, porque si estamos con riesgo de perder a nuestros niños y en estas condiciones tan terribles, claramente hay que poner a disposición de este Gobierno todos los brazos disponibles, sin importar si somos de oposición o somos de Gobierno, tenemos que ayudar todos”, afirmó el alcalde.

Carter hizo un llamado urgente a evitar más muertes infantiles: “No es normal que un papá entierre a su hijo, no es normal que una mamá entierre a su hija. No nos acostumbremos a noticias que no son normales y que no solamente hablan de un problema sanitario, sino de un problema profundamente moral. Cuando una sociedad renuncia a cuidar a sus niños es porque está muy mal. Por eso, más que una crisis política, más que una crisis sanitaria, más que un reproche sanitario o político a este Gobierno, es un reproche ético, no dejen morir a nuestros niños. Hagamos todo lo que haya que hacer, para evitar que lo que ocurrió en San Antonio con Mía, se vuelva a repetir”, sentenció