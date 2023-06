Comparte

¿La recuerdas? Una joven se viralizó rápidamente en la plataforma de TikTok al acusar burlas en un establecimiento educacional.

Recordar que en el registro, que alcanza casi 2 millones de visualizaciones, la estudiante de pedagogía en educación física aseguró que las estudiantes de séptimo básico «hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo».

«En la práctica profesional tú tienes que hacer la clase entera, entonces yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran (…) También me responden. Cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen. Juegan, se van, conversan, se quedan acostadas”, expuso en el video.

«Sin haber mencionado el nombre del colegio»

Sin embargo, y al hacerse público lo que estaba viviendo, Alejandra Rodríguez utilizó Instagram para actualizar su situación.

«Me echaron del establecimiento en práctica, del colegio en el que estaba haciendo mi práctica profesional», dijo,

Además, añadió que «me prohibieron el acceso a ese colegio».

No obstante, la mujer utilizó el espacio para agradecer las muestras de ayuda que ha recibido. «Agradezco el animo y apoyo que me están dando».

Revive el momento acá: