La Contraloría General de la República formuló cargos a 11 funcionarios de los cuales uno es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Por otro lado, la Fiscalía presentaría una supuesta formalización, en el marco de una investigación por un posible delito de cohecho. Sin embargo, el abogado del jefe comunal aseguró que «acá no va a haber una formalización ahora. No hay una solicitud de formalización ingresada ni ninguna petición en ese sentido».

Sobre el caso, habló el concejal de Renovación Nacional (RN) de Recoleta, Felipe Cruz, con «La Mañana de Agricultura».

«La raíz del asunto de ambas investigaciones tienen que ver con los traspasos de dinero, en particular de Recoleta, pero en general de varios municipios a la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Él, en su calidad de presidente la Achdarp, es quien administraba este organismo», explicó.

«Los vínculos, en el fondo, tienen su causa cuando ellos hacían las compras para la farmacia popular de Recoleta y siguió con los mismos proveedores para la asociación. Hay varias imputaciones de parte de la Fiscalía Centro Norte en relación al delito de cohecho, por el cual se le estaría formalizando. Y por otra parte, el contralor manifiesta que habrían faltas a la probidad», agregó.

Polémico concejo municipal

Cruz fue protagonista con Jadue de un álgido concejo municipal. En la instancia, Jadue pidió «que nadie se hiciera cargo de trascendidos ni de mentiras». Y agregó «también hacer una solicitud sobre todo a los concejales que están más preocupados de ser diputados que de ser concejales que traten de no mentir por la prensa porque yo no tengo ninguna solicitud de ustedes de información concreta”.

Frente a esto, el concejal dijo que «el alcalde se confunde, porque el consejo ha sido bastante generoso con él, de entregarle bastante herramientas y toda nuestra disposición para que su gestión sea lo mejor posible y en beneficio de los vecinos».

«Pero una cosa es que nosotros le entreguemos los recursos para que pueda desarrollar estas acciones y otras muy distintas es que él pretenda que nosotros no fiscalicemos», sopesó.

Según el edil, esto «muestra su soberbia más elemental», ya que «en ese consejo lo único que se pidió un informe que se recopilara todos los antecedentes respecto de esta entrega de recursos».

«Al parecer no le gusta mucho entregar la información, o le molesta que uno solicite información. No se le realizó ninguna imputación. Nosotros esperamos que la Justicia actúe, que le Contraloría nos muestre la verdad. Pero si el alcalde que eso es agraviarlo, acá nosotros estamos para defender los intereses de los y las recoletanos y no para agraviarlo a él», sostuvo.