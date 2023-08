Comparte

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, criticó a la UDI y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) por su posición que han tenido contra el ministro Giorgio Jackson, pidiendo su salida.

Primero, en entrevista con «La Mañana de Agricultura», la secretaria de Estado mencionó la carta de la UDI «en que se imputaban delitos a un ministro de Estado y se terminaran encerrando en una posición que es muy intransigente, que además se sustenta en imputaciones que tienen que hacer a Fiscalía, no por carta si tienen algún sustento para ella».

Frente a lo que ha dicho la oposición, que el el proyecto de pacto fiscal no es necesariamente un pacto, respondió que «cómo esperan que esto sea conversado si dejan esperando al ministro de Hacienda. O sea, insisto, más de 33 reuniones de trabajo con distintos sectores (…), evidentemente como la UDI no fue a esas reuniones por seis meses, no podemos darles más detalles, es una cosa obvia».

«Quizás soy optimista, pero espero que la UDI ponga en el centro el bien común del país más que sus aspiraciones partidarias de intentar pautear al Presidente y que se sienten a conversar con el ministro de Hacienda, porque yo puedo evadir lo que quiera una conversación y decir que nadie me ha contado«, agregó.

«Me parece que fue un poquito mucho»

Sobre lo que dijo el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, por la salida de Jackson, que «más vale ponerse colorado una vez que rosado cien veces», Orellana dijo que «es improcedente».

«Desde cuándo el país, y esto lo decía ayer el ministro Marcel -que tiene bastante más años que yo, así su mirada es más larga- que en toda su vida nunca había visto a un gremio empresarial intentado nombrar o bajar ministros. Me parece que eso fue un poquito mucho«, sentenció.