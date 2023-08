Comparte

La expresidenta Michelle Bachelet llamó a un «acuerdo nacional» y un «pacto fiscal» para mejorar las pensiones en el país.

Esto lo dijo en el marco de una actividad encabezada por el Presidente Gabriel Boric, llamada «Mejores Pensiones para Chile», que involucró a la sociedad civil y vecinos de Macul.

«El debate ha sido largo y no puede seguir alargándose. Ustedes no pueden seguir esperando. Creo que el foco no puede ser solo las AFP y sus intereses económicos, sino que el foco tiene que ser ustedes: los pensionados y pensionadas, que hoy no puede llegar a fin de mes muchas veces», dijo.

Agregó que «lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional a este respecto, porque sabemos que para que sea aprobado en el Parlamento se requiere un gran acuerdo político. Es importante que todos los sectores estén disponible para sentarse a la mesa y centrarse no en sus propios intereses sino que en el bien superior de las personas y la calidad de vida en la vejez».

En ese sentido, dijo que «no hay que ser ingenuos. Para que esta reforma se apruebe en el Congreso se requiere alcanzar el quórum calificado y sabemos que hoy el Parlamento está muy fragmentado, por lo que necesitamos que todos los sectores puedan tender puente unos con otros y centrarse el interés de los pensionadas y pensionados».

En esa misma línea planteó que «es una buena señal que un conjunto transversal de 18 fuerzas políticas del país haya acogido este llamado de la ministra y hayan formado parte d euna mesa técnica, justamente, para llegar a ese acuerdo. Nosotros deberíamos inventar un grito: ¡Queremos acuerdo nacional! ¡Queremos acuerdo nacional para las pensiones!«

Y añadió que «tenemos que añadirle otra cosita, porque para esto necesitamos luquitas, así que necesitamos pacto fiscal, que llegue el dinero para que el Gobierno pueda llegar adelante y las pensiones se mejoren ahora, no más adelante».