Angelica Castro se refirió en Tendencias en Agricultura a al veredicto condenatorio que recibieron los dos delincuentes imputados por el delito de robo con homicidio. Esto tras el asalto que sufrió hace más de un año y en el que los sujetos dispararon a su hija.

«Me preguntaban cuando salí de tribunales si estaba feliz, si estaba contenta. Es muy lejano a felicidad lo que uno puede sentir. Lamentablemente hace más de un año, el 10 de marzo mi hija recibió un disparo de bala en sus dos piernas, atravesó una y la bala quedó alojada en su segunda pierna«, relató.

«Pasó a milímetros de una arteria, las posibilidades de que se hubiera desangrado, de que no hubiera vuelto a caminar, todos esos son momentos que se vivieron, situaciones reales», contó Angélica Castro

«Es un caso más de los millones que escuchamos todos los días, de las miles de personas que viven día a día la injusticia, la violencia, la impotencia, la frustración, la desolación. El miedo de salir a la calle y no saber si llevar a su hijo en el auto, porque puede haber un delincuente suelto», señaló.

«La falta de libertad la estamos viviendo los ciudadanos, no los delincuentes. Eso es algo muy difícil de entender, el proceso de los juicios son my dolorosos y muy desgastantes, muy fuertes. Es la primera vez que lo vivo y le pido a Dios no vivirlo nunca más, porque realmente es revivir absolutamente todo, para mi hija es super difícil también», relató Angélica Castro.

«Yo no puedo negar que cada día de esta semana que está ahí en juicio, frente a estos delincuentes, a los abogados defensores, al fiscal y la jueza. Sentía la presencia de todos esos padres que han estado ahí. Que están viviendo en estos momentos la desolación, la tristeza, la situación de abandono. Cuando hablamos de puerta giratoria, de que no se hará justicia», sostuvo.

«Me tocó escuchar ‘bueno pero tampoco se murió, ‘tampoco fue tan grave’. Es increíble. Escuchar a un delincuente diciendo ‘yo no tengo idea, yo iba siguiendo el auto por no sabía quien iba, se me disparó el arma’. Son innumerables casos y lamentablemente no siempre hay justicia», añadió.

«Quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que han estado apoyando, mandando mensajes, haciendo cadenas de oración, desde el día uno que vivimos esto hasta el día de hoy. Implorando que se haga justicia, es una forma de sentir que no estamos tan perdidos, que si se pueden hacer bien las cosas», destacó la conductora radial.

«El veredicto fue hace poco, casi una hora, fue para ambos imputados, fueron condenados por delito con robo con homicidio, Aaron Castro tiene además una condena adicional por portar arma de fuego. La persona que iba manejando el auto, Daniel Chacón, también está siendo condenado por este delito de robo con homicidio», comentó.

«Todas las municipalidades de Chile debiesen tener esta posibilidad de darle esa oportunidad a la víctima, de tener un apoyo psicológico, un abogado como corresponde, quien te pueda apoyar durante este juicio, que toma tanto tiempo. Sentir que al final del día alguien está haciendo justicia por ti», sentenció.

«No puedo dejar de mencionar esta suerte de desconsuelo, de desamparo que vive la víctima al no tener un apoyo por el Estado. El derecho es automáticamente para el delincuente, el delincuente tiene inmediatamente la oportunidad y el derecho de contar con un abogado defensor, pero no así la víctima», criticó.

«Si tu no tienes la posibilidad de contratar un abogado, quedas a la deriva, con el dolor y la angustia de lo que es vivir una situación semejante, la posible pérdida de un hijo o de tu propia vida. Además quedas en ese abandono, ahí definitivamente se tienen que tomar cartas en el asunto, se tienen que cambiar las leyes.El poder judicial tiene que apoyar a la víctima, no puede ser que ese derecho lo tenga el delincuente y no la víctima, eso es absolutamente absurdo por donde uno lo mire«, cerró.