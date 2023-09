Comparte

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la ceremonia de los 50 años del 11 de septiembre de 1973. En su discurso enfatizó el valor de la democracia, el estar junto a las víctimas y la construcción de una sociedad entre quienes piensan distinto.

«Hoy recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes, cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por las fuerza de aviones, tanques y armas y la insolencia de la traición y la sedición«, dijo el Mandatario desde la plaza de la Constitución.

«Hoy también llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron o fueron hechos desparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio. Por eso, es muy importante afirmar con claridad que no es separable el Golpe de Estado de lo que vino después. Desde el mismo momento del Golpe de Estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas«, señaló el jefe de Estado.

En ese contexto, el Presidente valoró la declaración hecha por el Ejecutivo firmada por los expresidentes vivos Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria y Sebastián Piñera Echeñique «porque es entre la diversidad y quienes piensan distintos con quienes podemos construir una sociedad mejor».

Agregó que «con independencia de nuestras diferencias y las coyunturas, por grandes que estas sean, hay un bien mayor que debe unirnos. También es un buen día para recordar que un permanente desafío de la democracia es no dejar de atender las señales de frustración que atraviesan a la sociedad entera».

En ese sentido apuntó que «es momento de que seamos capaces de mirar más allá, levantar la cabeza y de poner rencillas en favor de cuidar nuestra democracia. La mejor cuña no siempre es la mejor solución. Debemos usar la democracia para resolver los problemas del pueblo y no las disputas pequeñas de sus autoridades«.

«No me arrepiento un segundo de estar junto con mi gobierno del lado de quienes sufrieron»

El Presidente Boric también se refirió a las críticas que recibió por acompañar la romería rumbo al Cementerio General en su paso por las afueras de La Moneda.

«Hay compatriotas quienes hoy nos critican por estar junto a ellas, por marchar junto a ellas, por declararnos sus deudores, pero a la vez sus cómplices y yo les digo con mucha convicción y también con mucha tranquilidad que no me arrepiento un segundo de estar junto con mi gobierno del lado de quienes sufrieron. Y que la unidad y la reconciliación no se consigue con neutralidad ni distancia , sino que poniéndose indiscutiblemente del lado de quienes fueron víctimas del horror. La reconciliación, queridos compatriotas, no pasa por pretender empatar las responsabilidades entre víctimas y victimarios, sino haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por encontrar la verdad, la justicia y la comprometernos, como cantaron con fuerza las mujeres chilenas ayer afuera de La Moneda, ¡nunca más!«, exclamó.

Más adelante en sus palabras, el Mandatario dijo que «hemos en conjunto aprendido a valorar la democracia en términos absolutos, porque fuera de ella no hay libertad ni dignidad posible. Y vamos a seguir insistiendo de manera incansable que los problemas de la democracia siempre pueden solucionarse y resolverse con más democracia. Y que nunca es justificable un golpe de Estado, ni vulnerar los derechos humanos de quienes piensen distinto. Por eso nos rebelamos, nos rebelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa. Por supuesto que había otra alternativa. El día de mañana, cuando vivamos otra crisis, siempre va haber otra alternativa que implique más democracia y no menos«.