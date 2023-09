Comparte

El gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, realizó duras criticas a las policías y al Ministerio Público por «no llevar a la justicia» los involucrados en los destrozos y las quemas de buses que ocurren en las cercanías del Liceo de Aplicación.

Fue durante esta mañana que sujetos vestidos de overoles blancos quemaron dos buses del transporte público en la Alameda.

Lamentablemente algunos ya han normalizado esto, pero esto es absolutamente condenable y esa gente tiene que estar en la cárcel. Ahora, lo que a mí me sorprende es que esta no es primera vez y que el Ministerio Público, las policías y las demás autoridades que tienen a su cargo el tema de la seguridad, no lleven a estas personas a la justicia», declaró al respecto Orrego.

«Tenemos a personas que están cometiendo delitos, que gozan de impunidad dentro de un liceo y eso es inaceptable. Aquí se requiere inteligencia. He visto medios de comunicación que, con un pequeño trabajo de inteligencia, han detectado quiénes son estas personas. No puedo creer que la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Fiscalía no puedan hacer lo mismo», criticó.

«Si alguien entra con una pistola a un liceo, la fuerza pública tiene que entrar a sacar a esa persona. Las bombas molotov son un arma, me pregunto por qué se toleran hoy día en liceos públicos de Chile. Eso es inaceptable y esa gente debe estar condenada», ceró.