El diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic dijo que «fue excesiva» la salida de el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson del Gobierno, en el marco del caso Democracia Viva. «Más allá que la gente pueda tener su opinión sobre él, lo que no puede pasar, político o no político, es que se le haga responsable por cosas que no hizo«, señaló.

El expresidente de la Cámara de Diputados fue uno de los asistentes de la cena desagravio de la exautoridad del Ejecutivo, en la que asistió el Presidente Gabriel Boric.

«Giorgio Jackson fue víctima de un ataque excesivo, porque a él se le hizo responsable por hechos que no tienen nada que ver con eso, más bien por hechos vinculados a gente particular, con nombre y apellido de su partido. Como él es el rostro principal de su partido, se le intentó, lamentablemente con cierto éxito, cargar esa responsabilidad, en circunstancia que él no tenía ninguna de los hechos, que nosotros hemos atacado con mucha fuerza respecto del caso de Democracia Viva», indicó en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

«Lo que le pasó a Jackson es parte de un clima político que está muy malo, es una tremenda injusticia, y también le puede pasar cualquiera, incluso a alguien en la oposición, diciendo ‘mire, usted es responsable’, no siéndolo. Y en la oposición sabían que no era responsable, pero aun así se buscó un objetivo político», agregó.

¿Por qué sale del Gobierno? «Yo creo que pensó que ya le estaba haciendo un daño, no teniendo ninguna responsabilidad. El tema había crecido suficiente, ya estaba siendo un problema. Recordemos que la oposición, mientras esté Jackson en el Gobierno nosotros no vamos acordar ni pensiones ni pacto fiscal, ni nada», respondió Mirosevic.