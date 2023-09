Comparte

Este viernes el expresidente Sebastián Piñera aseguró que durante su gobierno sufrió un «golpe de Estado no tradicional» durante el estallido social de 2019 que vivió el país.

Consultado al actual mandatario, Gabriel Boric, sobre esta declaración, respondió que «más que polemizar con el expresidente Piñera me interesa destacar qué es lo que tenemos a futuro, a futuro tenemos el compromiso de todos los expresidentes vivos y quien les habla de que la violencia no es parte de las herramientas legítimas en democracia”.

Sin embargo, igual comentó, desde Estados Unidos donde está de gira, que “me parece muy importante no confundir y no poner en el mismo saco los actos violentos con las movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecen olvidarse de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país”.

“En el malestar de la gente hay motivos y en estos motivos nosotros también tenemos responsabilidad, entonces, insisto, más que buscar polemizar con una persona a mi me interesa buscar soluciones, en esa línea estoy y en esa línea van a encontrar a mi Gobierno también”, cerró Boric.