El Canciller de la República, Alberto Van Klaveren, contactó al padre de una chilena secuestrada en Israel.

A través de su cuenta de X escribió: «Hoy llamé a Danny Garcovich, padre de Loren, chilena secuestrada por terroristas en la zona de conflicto. Admirable la templanza y claridad en sus palabras».

«Le expresé nuestra preocupación y solidaridad ante la situación. No cejaremos en apoyar su búsqueda y retorno«, agregó.

Por su parte, la Comunidad Judía en Chile señaló que «Loren Garcovich fue secuestrada junto a su marido Iván Illaramendi, español. Su casa en el kibutz Kissufim fue brutalmente destruida».

Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena es Israel, dijo este lunes que ambos «No han sido encontrados. No hay indicios de su asesinato donde ellos vivían… Afortunadamente, no se ha encontrado su cuerpo. Pero, lamentablemente, tampoco sabemos su paradero y sí sabemos que hay muchos secuestrados en la zona».