El exconvencional Rodrigo Álvarez (UDI) estima que el texto que está formulando el Consejo Constitucional es mejor que la actual Constitución actual. En ese sentido, está por el «A favor» para el plebiscito del 17 de diciembre.

«Uno debe revisar el texto que nos va a proponer el Consejo y la comisión experta. Yo lo he seguido con mucho detalle. Me parece un texto mejor que el que actualmente tenemos y bastante razonable y sensato para las necesidades del país. Quiero insistir en que nunca va a ser un texto que uno hubiera escrito, porque los chilenos pensamos de forma distinta y, por tanto, hay que tratar de llegar a un acuerdo lo más amplio posible. Es una buena oportunidad para lograr esa Constitución y, al mismo tiempo, parar este debate que ha sido extraordinariamente largo», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

Consultado por si esta es la constitución de Kast, el exministro de Energía afirmó que «no, para nada, no lo creo sí», ya que «las aprobaciones son de varios grupos, son mucho más amplia. Más de la mitad del texto constitucional ha sido aprobado unánimemente, a diferencia del proceso anterior».

«Y una buena parte ha sido aprobada por los votos de todos los sectores. Claro que hay algunas materias que no y eso también tiene que haber un reconocimiento, en que los chilenos pensamos distintos», agregó.

A favor del texto

«Hay momentos en que tiene que funcionar una regla democrática y todos analizaremos las palabras y veremos si nos gusta o no, que es lo que ahora debemos hacer los chilenos. Pero no caigamos en eslogan como pretende hacer la izquierda. Esta no es la Constitución de José Antonio Kast, esta es una constitución mucho más amplia que eso, mucho más clara en relación a nuestra historia constitucional», sostuvo Álvarez.

En esa línea, expuso que «aspiro a que los chilenos aprecien ese trabajo y opten, en un escenario que es difícil, pero por aprobar un texto constitucional que, a mi modo de ver, le entregaría esa estabilidad que tanto requiere nuestro país».

«Yo creo que los partidos de Chile Vamos están correctamente jugados en que es necesario esta aprobación y que, al mismo tiempo, es un texto en muchos aspectos mejor que el actual», señaló.