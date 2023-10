Comparte

El Presidente Gabriel Boric participó este miércoles de Enagro 2023 dando un discurso que también tuvo momentos de bromas y risas.

Sergio «Checho» Hirane fue blanco del Mandatario en una de esas «tallas», lo cual el locutor también se lo tomó con mucho humor.

Buscando ejemplos de «unidad» en el público, el jefe de Estado posó su mirada en Hirane, a quien le dijo, con ironía: «Checho Hirane, quería poner un ejemplo, lo bien que me trata en Radio Agricultura». A continuación hubo una risa generalizada.

Más tarde, en «Conectados en Agricultura», «Checho» se refirió al episodio y lo que le dijo después a Boric.

«Si uno creyera 100% en el discurso, era lo mismo que escuchando a Kast. La inversión, que el mercado, que la permisología, que los embalses, ocho embalses nuevo. De verdad, uno decía ‘esto es una maravilla'», analizó.

«El problema que yo tengo con él, y que él me lo critica» es que «una cosa es el discurso que él hace y otra cosa es en la práctica hace», cuestionó.

De todos modos dijo que «lo cortés no quita lo valiente, cuando terminó su discurso me acerqué nuevamente a él y le dije ‘Presidente, yo si le creyera el discurso que dijo hoy día, yo votaría por usted’. ‘¿En serio?’, me dijo. ‘En serio, lo que pasa es que dice un discurso y después se desdice’. Ese el problema que tiene nuestro Presidente», concluyó.