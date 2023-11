Comparte

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la filtración del audio del abogado Luis Hermosilla, quien se refiere a presuntos pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

«Me impresionó mucho el descaro y la crudeza con la que se discute una estrategia para anular o reducir sanciones a una empresa sancionada por graves transgresiones a las regulaciones financieras. El pago de coimas se revela como un elemento más de un mecanismo para eludir responsabilidades legales«, señaló la autoridad en conversación con El País.

Marcel aseguró que no conoce personalmente a Hermosilla y que no ha trabajado con él, agregando que el hecho descrito «es de la máxima gravedad».

«Es alentador, sin embargo, saber que las duras sanciones impuestas a las empresas involucradas surgieron de investigaciones de la CMF (…) En agosto de este año, después de la fecha de las grabaciones, STF Capital Corredores de Bolsa y sus directores, Daniel Sauer y Ariel Sauer, y su gerente general, Luis Flores, fueron sancionados con la máxima severidad por la CMF, suspendiéndose, además, las operaciones de Factop Corredores de Bolsa de Productos», explicó Marcel.

Por otra parte, el ministro abordó la decisión del Gobierno de intervenir y oficiar a la Contraloría General de la República para el inicio de una investigación en el caso.

«No son usuales los casos de cohecho en Chile, y menos con participación de abogados cuya obligación es el respeto de las leyes. Por eso hemos actuado con medidas que no son tan usuales. Es muy importante que el Estado actúe con celeridad y firmeza«, explicó la autoridad.

Además, destacó que tras la exposición de los audios «la principal amenaza es a la confianza en las instituciones, el Estado de derecho y la fe pública».

«La confianza en las instituciones se pone en riesgo cuando personas poderosas pueden utilizar sus recursos para desarrollar estrategias que las liberan de responsabilidades y sanciones. Asimismo, de los funcionarios públicos se espera un trato ecuánime, apegado a la ley. La fe pública es fundamental para el funcionamiento de muchos mercados, especialmente el financiero», señaló.

Sobre la imagen del país a nivel internacional, indicó: «Chile es reconocido porque se cumplen las leyes y los reguladores son serios, lo que no creo que se vaya a cuestionar como producto de este caso. No he recibido llamadas o consultas de fuera del país, pero eso no quiere decir que no se esté prestando atención al caso».

En relación al impacto del caso en la Reforma Tributaria y el Pacto Fiscal tras la filtración del audio, donde se indica que uno de los involucrados logró no pagar sus impuestos gracias al pago de sobornos, señaló que espera el caso «permita crear mayor conciencia del gran daño e injusticia que significa que contribuyentes de mayores recursos utilicen argucias para eludir las obligaciones tributarias».

«Desde sus inicios, la Reforma Tributaria y el Pacto Fiscal ha tenido como un eje fundamental la lucha contra la evasión y elusión de impuestos, con propuestas destinadas a cerrar resquicios, aumentar la información disponible para los fiscalizadores, dotarlos de capacidades y recursos para ejercer su labor. Todo ello no sin resistencia de algunos sectores políticos y gremios», recoró Marcel.

«En el trabajo para el Pacto Fiscal se contempla una reforma legal destinada expresamente a este objetivo, la que incluye facilitar el levantamiento del secreto bancario, el intercambio de información entre fiscalizadores y sanciones a quienes asesoren a las empresas a diseñar esquemas agresivos de elusión», agregó.

Finalmente, la autoridad manifestó que espera «se esclarezcan los hechos por completo y se castigue a los culpables lo más pronto posible. También que con ello seamos capaces como sociedad de exigirle probidad tanto al sector público como al sector privado».