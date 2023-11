Comparte

El Presidente Gabriel Boric presentó este martes el proyecto de ley que transforma las Corporaciones de Asistencia Judicial en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Las Víctimas.

En este contexto, desde La Moneda, el Mandatario criticó la amenaza de Renovación Nacional (RN), que señaló que si el Gobierno no expulsaba a 12 mil extranjeros, presentarían una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

«Un sector de la oposición, porque no meto a todos en el mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si no se expulsa a alrededor de 12 mil migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, nos están exigiendo que lo hagamos en dos meses«, cuestionó.

Esto, «sabiendo que materialmente es imposible», agregó.

Acto seguido, el jefe de Estado comentó que están haciendo en el caso de la inmigración irregular.

«Se hizo un llamado para el que queda un mes de plazo para empadronamiento voluntario, porque también hay que decirlo, no se puede confundir, y esto podrá ser impoupular pero hay que decirlo porque hay dignidiad atrás: migración no es igual a delincuencia. Y el día de mañana, quién sabe, tal como sucedió ayer en la historia reciente de Chile puedne se rlos chilenos los que tengan que migrar», señaló.

«¿Hay migrates que delinquen? Sí. ¿Ha aumentando la delicuencia de los delitos producto de delincuencia importada? Sí. Pero es muy injusto meter a todo el mundo en el mismo saco», añadió.

«Le estamos dando la oportunidad a quienes trabajan de manera honesta para poder empradronarse e iniciar un proceso de regularización. Sin embargo, a quienes no realicen esto se presume sospechoso«, dijo Boric. «A quienes no realicen el empadronamiento, vamos a buscarlas, vamos a encontrarlas y las vamos a expulsar».