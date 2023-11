Comparte

El exsuperintendente de Salud, Héctor Sánchez, se refirió al rechazo de la Corte Suprema al recurso de aclaración ingresado por la Superintendencia de Salud para aplicar el fallo GES a las isapres.

«El último dictamen de la Corte le instruye al Superintendente que tome las medidas para que este fallo se cumpla y no se siga dilatando su aplicación. Eso implica que, primero, isapres como Consalud recibirían una cantidad menor del orden de los $170 mil millones menos al año», sostuvo en La Mañana de Agricultura.

«Esto va directamente a resultados, los deja en una situación muy critica desde el punto de vista del financiamiento de su estadía. Para resolver este problema tendrían los dueños que hacer un aporte capital substancial, no solo para financiar lo que deben pagar las isapres desde que se ejecutó el fallo, sino que mes a mes durante todo el próximo año», agregó.

«Las isapres van a tener que entrar a interrumpir parcial o totalmente la cadena de pago. Las Clínicas se van a tener que proteger y la forma que tienen es terminar los convenios con las isapres. El efecto práctico es que las personas que recurren a un servicio de salud en las próximas semanas, se van a encontrar con la sorpresa de que los convenios donde solo se pagaba el copago que no cubría la isapre van a tener que entrar a pagar», remarcó.

«Tampoco van a estar activos los seguros complementarios que las personas tengan, si no funciona la isapre, no funciona el seguro complementario. En rigor las personas van a tener que pagar y recurrir a su isapre para que sea reembolsado. Lo más probable es que ese reembolso no llegue en el corto plazo, eventualmente no llegue nunca», advirtió Sánchez.

«Estamos frente a una situación de colapso. Los tribunales cuando tomaron estas decisiones sencillamente no tomaron en cuenta el impacto financiero que iban a generar. No se ha creído de que efectivamente el sistema está en una situación critica y que afecta al sistema en su conjunto, no solamente a las isapres», señaló.

«Afecta a las isapres, a los prestadores institucionales, a los médicos, algunos profesionales de la salud que trabajan con las isapres. A lo que va a afectar también esa a Fonasa, porque mucha de esta gente va a migrar masivamente a Fonasa, pero a un Fonasa presionado», explicó.

«Al final vamos a ser todos los chilenos los que pagamos la cuenta. A mi lo que me sorprende mucho es el ambiente, de que el Gobierno en este escenario ha estado casi como un espectador», criticó.