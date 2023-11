Comparte

El diputado independiente e integrante de la bancada RN por la región del Biobío, Leonidas Romero realizó este jueves una denuncia por amenaza de muerte.

Según relató el propio parlamentario, el pasado martes denunció a las autoridades el recibir una amenaza en su contra mediante un papel que desconocidos dejaron en las dependencias de su sede distrital.

El legislador explicó que “el martes 28 fui a la oficina parlamentaria nuestra acá en Coronel, ahí la secretaria, la señora Nancy Mella, me informa que el día anterior habían encontrado, cuando abrieron la oficina temprano en la mañana, tipo nueve y media, un papel que estaba doblado donde aparecía un mensaje no muy grato donde me amenazan de muerte”.

“Yo inicialmente no había pensado hacer la denuncia porque estoy curado de espanto recibo muchas denuncias, muchas amenazas de que me van a matar, que me van a pegar, que me van a agredir», agregó.

«Pero cuando llegó el martes de noche a mi casa, mi señora había llegado también del trabajo y le comento, le muestro el papel, me dice tienes que hacer la denuncia”, aseguró.

Diputado siguiere que amenaza de muerte estaría ligada a denuncia que realizó por el Caso Convenios y por Camila Polizzi

Por otro lado, el parlamentario reconoció que la amenaza de muerte podría tener algun tipo de relación con una denuncia que el realizó en contra del Gore del Biobío, en el marco del Caso Convenios, concretamente a la arista Lencería, que involucra a Camila Polizzi.

«Yo no sé si es coincidencia, pero quiero recordar que ayer detuvieron a la señorita Polizzi y a un par de personas que la acompañaban en este desfalco de más de 250 millones de pesos, a funcionarios del Gobierno Regional», señaló.

«Pero en concreto, sea cual sea el motivo, sea cual sea el grupo, ya sea a nivel nacional, sea a nivel regional o comunal que me está amenazando, les quiero decir que no me van a silenciar, no me van a callar, voy a seguir con mis denuncias, porque todas las denuncias que yo hago, las hago con respaldo“, agregó.

“Tengo pruebas. Repito, soy el único parlamentario que en la región del Biobío presentó ya hace un par de meses una querella criminal contra Rodrigo Díaz, el gobernador de la región del Biobío, por esto cerca de 100.000 millones de pesos que entregó sin ningún respaldo a fundaciones, por ejemplo, de Michelle Bachelet, a ONG del señor alcalde de Coronel, a la misma señorita Polizzi”, añadió.