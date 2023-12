Comparte

El Presidente Gabriel Boric dijo estar "conmoncionado y desgarrado por el asesinato vil y cobarde" del niño de 5 años que murió baleado en Padre Hurtado, Región Metropolitana.

"Le garantizo al país que no va haber impunidad, que los autores de estos crímenes van a ser encontrados y que van a tener las penas más altas que permita el sistema, y para eso solicitamos el trabajo dedicado, que sabemos que es lo están haciendo tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial", dijo el Mandatario.

"La lucha contra la delincuencia y, en particular, con el crimen organizado, tal como ha sucedido en muchos otros países va a ser una pelea larga, va a ser una pelea de muchos golpes, pero quiero que sepan que como Presidente de la República el crimen organizado no me amedrenta y que, como Gobierno, lo vamos a perseguir, desarticular y lo vamos a encerrar. No nos van a ganar esta batalla", aseguró el jefe de Estado.

Además, Boric dedicó un mensaje a los políticos. "Espero, sinceramente, por las víctimas y por los chilenos y chilenas que nadie en su sano juicio trate de aprovecharse de este tipo de actos para sacar pequeñas ventajas políticas ni para hacer ningún tipo de campaña", dijo.

"O trabajamos todos juntos, independiente de las legítimas diferencias política y le ganamos como sociedad, más allá de izquierdas o derechas, más allá de cualquier sigla de partido, le ganamos como sociedad en conjunto a la delincuencia y al crimen organizado; o nos dividimos entre nosotros", sospesó.