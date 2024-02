Comparte

La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, llegó la mañana de este miércoles hasta el Congreso Nacional, sede de Santiago, para ser parte del velorio del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en un accidente aéreo en el Lago Ranco.

“El sentimiento de ahora es un dolor inmenso. Cuesta hablar de legado, sobre todo cuando estamos tan golpeados”, expresó a las afueras del edificio ubicado en calle Catedral N° 1150.

Junto esto, la ex secretaria de Estado bajo el segundo gobierno de Piñera, dijo que hay dos cosas que caracterizaron al expresidente.

“Una de esas es que jamás baja los brazos. Siempre que tuvo que enfrentar dificultades, cosas como tan increíbles como desenterrar desde las entrañas de la tierra 33 mineros, una reconstrucción tras el terremoto tan devastador como el del 2010 o una pandemia; siempre sacó adelante al país“, manifestó Martorell.

También destacó que “siempre fue un demócrata. En los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, y no me refiero en particular al estallido social, sino de otros momentos”.

“Él buscó construir acuerdos, que la democracia prevaleciera sobre cualquier otra situación“, aseveró la abogada, indicando que “eso es parte del legado del Presidente Sebastián Piñera”.

“Cuando los equipos son fuertes, es precisamente porque hay un gran líder. Así que estamos todos coordinados, apoyándonos y con mucha pena”, agregó.