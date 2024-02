Comparte

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró este lunes que el Ejecutivo no ha presentado ninguna querella contra el difunto expresidente Sebastián Piñera, en el marco del estallido social.

Esto lo aseguró luego de que la UDI pidiera retirar estos trámites judiciales, tras el discurso del Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado del exmandatario, lo que, por algunos, fue considerado un “mea culpa”.

“Durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, dijo el Mandatario durante la ceremonia.

“Desde la UDI queremos pedirle al Presidente que, para hacer carne sus palabras, para que no quede solo en palabras que a veces se las lleva el viento, tengamos también la capacidad de tener hechos concretos, por ejemplo, el retiro de las querellas criminales contra el expresidente Piñera. Nos parece que sería un gesto muy razonable”, solicitó la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

Frente a este llamado, Vallejo indicó que “cuando el Presidente habla de querellas tiene que ver con los incordios, y es sumamente claro. Yo creo que la sobrerreación, la sobreinterpretación, no es lo que necesitamos en este momento”.

Agregó que “el Presidente de la República jamás ha puesto en duda las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante el estallido social, que avala, además, cuatro informes, nacionales e internacionales. Incluso las ha visibilizado y las ha señalado públicamente como una tarea de Estado garantizar un compromiso institucional por el respeto de los derechos humanos y las garantías de no repetición, además de la reparación”.

“Además, yo quiero ser muy clara: el Gobierno no tiene ninguna querella judicial contra el expresidente Sebastián Piñera”, afirmó la ministra.

“Como Gobierno, yo esperaría mayor templanza, no sobrerreacionar, no sobreinterpretar, no estar sacando réditos políticos de corto plazo en un momento que es difícil para el país”, concluyó Vallejo.