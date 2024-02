Comparte

Una especial entrevista fue la que realizó Julio César Rodríguez, quien habló profundamente con Miguel ‘Negro’ Piñera, a días de la muerte de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera.

El conductor de CHV entrevistó al hombre en su hogar, donde inició preguntándole cómo han sido estos días, tras el accidente.

“Cada día se vuelve peor“, respondió de inicio ‘Negro’ Piñera. “Sentimientos encontrados. Por un lado, muy triste, inesperado todo. Estaba viviendo un muy lindo momento, partiendo con los nietos“, añadió.

Tras esto, se refirió a cómo se enteró del fatídico accidente. “Me llamó un amigo que estaba en Lago Ranco. Me dijo ‘Negro, ‘tu hermano tiene un helicóptero blanco (…) Porque estoy viendo que se cayó un helicóptero aquí en el Lago. Supongo que no era tu hermano‘, y ahí empecé a averiguar”.

La cercanía de ‘Negro’ y Sebastián Piñera

Tras esto, JC Rodríguez aludió a la gran cercanía que habían demostrado ambos a lo largo de los años, por lo que ‘Negro’ Piñera reveló un juramento que tenían ambos.

“Cuando mi madre agonizó, tenía muchos dolores, y llamó a mi hermano cuando se dio cuenta que en cualquier momento se iba”, inició comentando.

Luego prosiguió: “Sacó una biblia mi mamá, le hizo poner la mano arriba de la biblia, y le dijo: ‘Sebastián, tú tienes que hacerte cargo de Miguelito‘. Y la verdad, se hizo cargo de mí”, señaló, asegurando que lo llamaba día por medio.

En la misma línea, señaló que ahora se sentía “‘totalmente huerfano (…) Era mi padre, mi madre, mi viejo se murió hace mucho tiempo. (Sebastián) me llamaba día por medio. ‘Negro, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas?“.

“Yo le decía: ‘Hermanito, vende ese helicóptero, véndelo'” – ‘Negro’ Piñera

En este sentido, ‘Negro’ Piñera reveló que no le gustaba viajar con él, ni que volara. “Cuando había turbulencias, terrible. De repente, manejando, hablaba por celular (…) Yo le decía siempre: ‘hermanito, vende ese helicóptero, véndelo’“.

Finalmente, se refirió al helicóptero: “Yo siempre le tuve miedo a ese helicóptero. Nadie quería subirse“.

“Para la campaña (política) viajamos harto en helicóptero, y cada viaje era terrible, terrible“, sostuvo.