Un duro despertar fue el que tuvo la influencer Naya Fácil este viernes, luego de que en horas de la madrugada sufriera un intento de encerrona, en la comuna de La Florida.

La situación fue expuesta por la creadora de contenido a través de Instagram, donde enseñó que la situación se dio luego de que estuviera estacionada.

Nayadeth, además, terminó chocando contra la reja de una casa del sector, mientras intentaba escapar de la encerrona.

En otros registros, la joven explicó que no lograron sustraer el auto, pero sí le robaron una cadena y unos aros, los cuales según ella no eran de oro.

Sin embargo, su vehículo terminó con graves daños en el sector del parachoques delantero, así como con los vidrios rotos, luego de que los antisociales los destrozaran.

El video del asalto que sufrió

Ahora, la propia comunicadora, compartió un video en donde se aprecia el momento exacto de este robo, el cual vivió en compañía de un amigo y su hermana.

El momento se logra apreciar gracias a cámaras que tenía al interior del vehículo, donde si bien no se ve el rostro de los delincuentes, si se escucha el audio ambiente de estos segundos de terror.

“Está abriendo. Me bajo, me bajo, me estoy bajando… no tengo cadena, mira. ¡Llévatelo!“, es parte de lo que se expresa en el audio.

En una de las historias que compartió, Naya expresó que esperaba dar con la identidad de los sujetos, pero aquello no ocurrió.

“Tenía la cámara de mi auto, pensé que grabaría la cara de los tipos, pero al menos grabó el momento exacto“, expresó.

En la misma línea, advirtió: “Me comentan que ahí siempre pasa eso, les puse la dirección para que nadie se vuelva a estacionar ahí. Me dijeron que ese lugar está muy marcado”.

Aquí puedes ver el registro: