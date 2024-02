Comparte

El exministro del Interior Jorge Burgos calificó como “súper compleja” la decisión que tomó el juez de Garantía Daniel Urrutia, de entregar el beneficio de videollamadas a reos de alta peligrosidad.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, la exautoridad dijo que “el juez que usted me nombra es un juez que tiene dificultades producto de accionares de hace mucho tiempo”.

De hecho, según el abogado, “debe ser el único juez de Garantía que los chilenos conocen su nombre, porque ha hecho permanentemente noticia. La primera noticia que yo recuerdo que hizo fue cuando se avocó, según todos los tribunales o gran parte de los tribunales, sin tener competencia para temas relativos a lo que se denominó ese grupo de delincuentes que le hacían homenaje, que le llamaban la Primera Línea, y se avocó al conocimiento de causas sin tener competencia para ello”.

En cuanto a la noticia de las videollamadas, Burgo aclaró que “en teoría, la incomunicación absoluta no existe. El peor de los imputados, el peor de los condenados, tiene derecho a comunicarse, porque obviamente que la sociedad no puede actuar pasando por encima de todos los derechos como si se tratara de una sociedad que actúa como los delincuentes”.

Sin embargo, señaló que “la decisión, por lo que yo he leído en la prensa, es súper compleja desde el punto de vista de la seguridad. Yo tengo entendido que se puede tomar una decisión desde el punto de vista de las garantías procesales, pero obviamente que tienen que estar acompañadas de los elementos de seguridad que inhiban que los delincuentes avezados, brutales, puedan ocupar un derecho para crear condiciones de repetición de actos delictuales, que ha ocurrido dentro de las cárceles”.

En ese sentido, apuntó que “ahí hay que poner ojo si se tomaron las medidas, si la decisión de Gendarmería a decir que no a ese tipo de decisión es la correcta y cómo se pudiera hacer para no caer en una incomunicación absoluta, que no tiene amparo legal en Chile”.