Esta tarde el exministro de Desarrollo Social declaró por casi dos horas en calidad de imputado ante la Fiscalía por el Caso Convenios, concretamente en el marco de la arista de la Fundación Democracia Viva.

La diligencia se realizó tras la querella presentada por el Partido Republicano, colectividad desde la cual acusan a Jackson de realizar gestiones administrativas para facilitar la entrega de recursos a la fundación.

En ese sentido, el abogado defensor del exministro, Miguel Schürman, señaló que “el señor Giorgio siempre quiso colaborar con la investigación. Nos pusimos a disposición del fiscal apenas tuvimos conocimiento de la querella que presentaron los dos diputados del Partido Republicano, pese a que no tenemos ninguna vinculación con los hechos”.

“En la querella queda claro que él no tiene ninguna vinculación con el Caso Convenios, aun así, insistieron con la declaración. Primero, el Ministerio Público dijo que no, rechazó la declaración del señor Jackson, dado que no tenía vinculación los hechos y los querellantes insistieron con la pertenencia de la diligencia”, añadió.

22 DE FEBRERO 2024 / SANTIAGO El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a su salida de las oficinas de fiscalía tras haber prestado declaración por el caso convenios. FOTO: FRANCISCO VICENCIO / AGENCIA UNO

Abogado de Jackson: “Él no tiene ninguna responsabilidad”

Lo anterior, según el abogado, fue “básicamente, bajo la tesis de que habría algún tipo de concierto en la rebaja de controles de auditorias internas en el Gobierno, y eso de alguna forma tendría vinculación el señor Jackson, lo que obviamente no es efectivo”.

Por otro lado, señalaron que durante la intervención de Jackson, “fue completamente agotada la diligencia, el Ministerio Público ya no tenía ninguna otra consulta que realizarle y básicamente fueron aquellas consultas que solicitaron los miembros del Partido Republicano”.

“Él no tiene ninguna responsabilidad en el caso, así que por supuesto cualquier tipo de declaración lo exculpa del caso porque no tiene vinculación. Es muy probable que no requieran una declaración nueva de él”, afirmó.