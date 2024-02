Comparte

El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla se refirió en “La Mañana de Interactiva” a la entrevista realizada por T13 al presidente Ecuatoriano, Daniel Novoa.

La exautoridad valoró las recomendaciones que hizo el mandatario, quien aconsejó al Presidente Gabriel Boric “que tome las decisiones difíciles ahora” para combatir la delincuencia.

“La experiencia nos hace ver que una vez que se pasa la barrera hay un descontrol que es difícil. Ellos han tomado una decisión muy dura: generar un estado de guerra interna para poder controlar los grupos organizados del crimen organizado y el narcotráfico”, dijo el director de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

Al contrario, Ubilla señaló que “yo creo que Chile ha tenido, principalmente, una mirada en la última década, por qué no decirlo, en los últimos 15 años, de exactamente esconder la cabeza por distintas razones y no se hace cargo de los problemas“.

Por ejemplo, nombró el plan de Frontera Norte, “que fue ridiculizado, cancelado, discutido por parte de los que son actualmente gobierno en donde nos decían, el PC y la izquierda, que esto era militarizar las fronteras. Se hizo todo lo posible para que esto no se implementara. Doce años después, el 2023, tenemos un descontrol brutal de las fronteras”.

Otro plan que nombró fue el de Estadio Seguro. “La cancelación vino no solo por parte de la izquierda y la oposición, sino que también por los clubes de fútbol. Muchos periodistas especializados decían que esto era una locura, empadronar a la gente, etc., y se impidió avanzar en el plan Estadio Seguro, que si los hubiéramos implementado el 2012, hoy día tendríamos estadios tan seguros como los que están en Europa. No se hacía nada más que repetir la buena experiencia en los estadios en Francia, en Alemania, en Reino Unido”, dijo.

En ese sentido, valoró lo que dijo el presidente Novoa, porque “Chile lo que tiene es un sector político que no quiere entender que estos temas son nacionales, que son de gravedad y que si no se toman medidas como el plan Frontera Norte, Estadio Seguro o una Ley de Migraciones, lo que pasa es que como estamos insertos un continente con vulnerabilidades y esta vulnerabilidad termina cruzando nuestras fronteras”.

“Creo que necesitamos, y ojalá el gobierno entienda este año 2024, que más que el Gobierno intente imponer agenda en esta materia (de seguridad), debe escuchar la experiencia de la historia y escuchar en este caso del presidente Novoa“, añadió.