El excanciller Heraldo Muñoz (PS) se refirió al secuestro ciudadano venezolano Ronald Ojeda Moreno, hecho que se registró durante la madrugada de pasado miércoles en su departamento ubicado en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

El exmilitar venezolano llegó a Chile el año 2023 y permanecía en el país en calidad de refugiado. Lo anterior tras ser expulsado de la institución por “conspirar” contra Nicolás Maduro.

A juicio del excanciller, “el Gobierno ha actuado de manera apropiada al haber iniciado de inmediato una investigación a fondo para esclarecer los hechos y encontrar al secuestrado, más aún tratándose de una persona que obtuvo refugio en nuestro país”.

Junto a lo anterior, indicó: “No creo prudente especular respecto a los hechores, no me pronuncio sobre escenarios hipóteticos, como el gobierno ha dicho todas las hipótesis están abiertas”.

Pese a lo mencionado, expresó: “En todo caso, una operación de inteligencia encubierta, de cualquier país extranjero en territorio nacional constituiría un hecho gravísimo e inaceptable, pero no hay que adelantar juicios ni culpar a nadie en tanto no se completen las investigaciones. En estos momentos la prudencia en fundamental“