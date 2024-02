Comparte

El exsubsecretario de Interior, Felipe Harboe, se refirió en La Mañana de Agricultura a la crisis de seguridad que se vive en el país tras el secuestro de un ex militar venezolano en la comuna de Independencia.

“Las autoridades están viviendo un momento muy difícil, más allá de las leyes que se han aprobado. Este no es un problema solo de ley, sino también de coordinación, de gestión, de adelantarse y de información. No sacamos nada con que la policía llegue constantemente a tomar la denuncia a lo que ya ocurrió, la gente quiere que las cosas no ocurran”, declaró.

“No es posible que han transcurrido más de 10 días de la desaparición del asilado político, un ex militar venezolano, y el gobierno aún no tiene una explicación. No quiero decir una solución, ni siquiera saben de donde viene la situación, eso habla muy mal del sistema de información, de inteligencia. Eso es muy delicado”, advirtió.

“Da la sensación, para Chile y el extranjero, de que el Gobierno no tiene capacidad de saber que ocurrió ni quién lo hizo. Eso es materia de comentario en los niveles de inteligencia en los países vecinos. Chile tiene que cuidar su soberanía“, señaló.

“La evaluación ciudadana en materia de seguridad es muy mala respecto de las autoridades, más allá de los esfuerzos que legítimamente están haciendo. Aquí las autoridades tienen que dejar los prejuicios de lado y asumir que requieren cooperación interinstitucional”, sentenció.

“Es evidente que, a lo menos desde el punto de vista de la información, las capacidades de Carabineros y la PDI no han sido suficientes, más allá de los tremendos y loables esfuerzos que hay que reconocer. En materia de resultados no han sido suficientes”, añadió.

“Esto no es un problema de Gobierno, es un problema de Estado, el próximo Gobierno sea del color que sea, lo va a tener que asumir. Aquí no hay ninguna institución que pueda marginarse para poder brindar niveles de seguridad adecuados para que la población viva con libertad”, agregó.

En ese sentido, Harboe destacó que “las Fuerzas Armadas, a mi entender y opinión personal, no debieran actuar de manera operativa en materia de seguridad interior, porque no están preparados para ello. Pero si debieran participar activamente en el apoyo logístico en las fronteras, en el apoyo logístico en el punto tecnológico y también desde el punto de vista de la información y análisis”.

“Me parece que hoy han sido desaprovechados por prejuicios que no me parece que sean adecuados”, dijo el exsubsecretario.

Felipe Harboe critica al Gobierno: “La situación es bastante mala hasta el minuto”

Felipe Harboe

“Si Chile pretende tener resultados positivos en materia de lucha contra el crimen, no puede hacer lo mismo que hicimos nosotros en la década de los 90′ y en el 2000. Porque el fenómeno criminal ha cambiado. La morfología de los delitos son completamente distintos a los que me tocó enfrentar a mí el 2006 o 2007. Se requiere innovación, no se puede pretender hacer más de lo mismo”, explicó.

“El general ha sido un gobierno de muy pocas luces, si uno se pregunta ¿cuál es el legado? La verdad es que veo que el país tiene más niveles de inseguridad, tiene más nivel de pobreza, de desigualdad. Tenemos un crecimiento económico negativo, una deuda fiscal alta, la situación es bastante mala hasta el minuto”, criticó.

“Todavía quedan dos años y ojalá la situación pueda revertirse. A mí me interesa que al Gobierno le vaya bien para que a Chile le vaya bien”, cerró Felipe Harboe.