Claudio Vivanco, padre de Pía, la menor que a través de redes sociales denunció ser víctima de bullying en el Colegio Inglés de Talca, abordó la compleja situación que enfrentan su hija y su familia.

“La situación es muy lamentable, estamos complicados en estos momentos. Ayer tuvimos una reunión con las autoridades del colegio, en donde nosotros solicitamos algunas respuestas. El colegio nos informó que ellos seguirán tal como han venido, aplicando los protocolos que tienen considerados”, señaló en conversación con El Rompecabezas de Agricultura.

“El problema es que todo eso que ellos dicen que hacen yo no puedo dar fe de que sí lo hacen o no. Yo de lo que doy fe es de como vemos a nuestra hija sufrir constantemente con el trato que recibe de los compañeros”, añadió.

En la misma línea, Vivanco comentó que en el establecimiento educacional ya inició el año escolar, sin embargo, la menor aún no ha podido asistir.

“Esperamos que esta semana, o bien la próxima, ella retome el colegio. En estos momentos está con una gastritis crónica, con fuertes dolores de cabeza y otros síntomas. Nosotros estamos preocupados, pero la intención es que ella vuelva a clases, pero el colegio en estos momentos no nos está entregando ninguna garantía”, denunció el padre de Pía.

“Ellos se remiten a decir que ‘vamos a ver, vamos a tratar de que no se siga repitiendo’. En el fondo eso no nos deja tranquilos, lo que nosotros buscamos es que las personas que son responsables de este bullying no estén en el colegio. No deberían estar”, sentenció.

“El colegio tiene dentro de sus protocolos las sanciones a las cuales las personas se pueden exponer según la gravedad de los hechos que generen. En este caso, como familia, consideramos que es de máxima gravedad el trato que le dan a Pía, queremos que el trato se ajuste al reglamento”, explica Claudio Vivanco.

“Si no se quiere aplicar el reglamento es porque el colegio considera que la gravedad de la situación de Pía no es tal. Eso lo consideramos aún más grave“, lamentó.

“Ella me comentaba en la mañana que esto es una bandera de lucha que tiene para colaborar con otros niños, que tal vez no se atreven a denunciar públicamente una situación grave”, comentó.

“El colegio mantiene la misma actitud con todos los niños que sufren bullying, no solo con Pía, una actitud que es muy equivocada. Ahí las minorías son las afectadas y las mayorías, que son las personas que generan el daño, no reciben sanciones de ningún tipo”, criticó.

“Yo ayer les pregunté si es posible que mi hija pueda sentirse en un estatus de confort, que esos niños no estén ahí en la sala, que estén en otro curso. Me dijeron que no tenían esa respuesta, que lo iban a conversar con el directorio del colegio, porque ellos son intermediarios”, añadió.

“Nadie del directorio se ha comunicado con nosotros para ofrecer alguna alternativa, nada”, lamentó.

Revisa la entrevista con el padre de Pía a continuación