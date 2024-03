Comparte

Durante este fin de semana se dio a conocer que el abogado, Luis Hermosilla, habría influenciado en el nombramiento de dos ministros del Poder Judicial.

En esa línea, el ex titular de Justicia, José Antonio Gómez, aseguró que lo “básico es que en base a toda esta investigación del teléfono, sin duda, van a aparecer nuevas informaciones”.

“En el mundo en general, existe gente que intenta influir sobre otra. El tema es si esa influencia tiene efecto o no. En este caso, en particular, me atengo a lo que señalaba el exministro, Hernán Larraín, que hizo la observación de que había una intervención ahí, que no le parecía correcta”, expuso Gómez en conversación con “La Mañana de Agricultura”.

“Yo creo que ese es el camino de cuando pasan estas cosas. Ahora, de las influencias o antecedentes que puedan surgir nuevamente de ese teléfono, vamos a tener que esperar las investigaciones de la Fiscalía”, añadió.

En esa línea, y sobre sus apreciaciones del tema, el exministro manifestó que “ese es un gran problema, porque cualquier persona que aparezca mencionada en estos llamados, termina siendo involucrada en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Porque cualquier gestión o conversación no es sinónimo de haber cometido un delito”.

Caso Hermosilla: El trasfondo

Consultado por el detalle del caso, el político lo resume en que “aquí hay una información que se ha ido revelando, que genera una demostración de una vinculación entre distintas personas para lograr ciertos objetivos”.

“En el caso anterior de los audios, ahí hay declaraciones muy complejas, pero en lo que es la investigación del Ministerio Público, es poco lo que uno puede decir”, sumó.

“Calificar estos temas de delito o no, le corresponde a esta institución”, concluyó.