La ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, valoró este lunes las declaraciones del nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, quien ofreció disculpas en nombre de la institución.

“Queremos valorar las declaraciones del nuevo director general, estableciendo disculpas públicas, en nombre de la institución, por los graves hechos ocurridos que se siguen investigando por parte del Ministerio Público, asociado eventuales hechos de corrupción”, destacó la secretaria de Estado.

La ministra Vallejo también destacó que diera término al contrato de arriendo donde vivía el anterior jefe de la policía civil, Sergio Muñoz, documento que catalogó como “inexplicable”.

“Cuando hablamos de resguardar las instituciones, su funcionamiento, la confianza que ellas tienen que generar frente a la ciudadanía, tomar medidas por la propiedad y contra todo lo que pueda sonar a privilegios, y consideraciones especiales indebidas dentro de una institución que se debe a la ciudadanía y a lo público; nos parece que no queda más que desearle el máximo de los éxitos“, puntualizó.

Por lo tanto, la titular de Segegob dijo que el ofrecer disculpas son “gestos concretos que ayudan a recuperar confianza”.

“La Policía de Investigaciones es una institución clave en la persecución del delito, clave en la acción de seguridad y clave también en la agenda contra el crimen organizado”, aseveró.

Cerna ofreció disculpas en nombre de la PDI

Cabe recordar que el pasado 21 de marzo, desde La Moneda, el nuevo jefe de la PDI ofreció disculpas por los hechos protagonizados por su antecesor, Sergio Muñoz.

“Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives y las autoridades que nos acompañan por la situación que hemos estado viviendo”, dijo en aquella oportunidad.

A lo anterior, agregó que “son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos”.

Finalmente, durante la tarde de este lunes, Eduardo Cerna tendrá su ceremonia de investidura para sumir formalmente como nuevo director general de la PDI.