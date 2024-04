Comparte

Este viernes el fiscal Héctor Barros se refirió a las investigaciones que se desarrollan en el marco del asesinato en Chile del ex teniente venezolano, Ronald Ojeda, descartando que el crimen se haya tratado de un secuestro extorsivo.

De la misma manera, el persecutor anunció que solicitarán formalmente a Venezuela la extradición de dos individuos ya identificados como sospechosos del crimen del ex militar, iniciativa que desde el Palacio de La Moneda ha sido respaldada.

“A través de la investigación que comenzamos el día 21 de febrero de este año, lo que hemos estado haciendo es derechamente estar descartando líneas investigativas. Hasta el momento hemos establecido que esto no ha sido un autosecuestro, no fue un secuestro extorsivo“, sostuvo.

“Esto fue organizado por el Tren de Aragua, por una organización extranjera, en un contexto de crimen organizado, donde el perfil concreto que tiene la víctima nos lleva a concluir que ninguna de las hipótesis en que la víctima estuviera involucrada en hechos ilícitos, o que el Tren de Aragua lo tuviera secuestrado para cobrar algún rescate, están absolutamente descartadas”, señaló.

“La única línea que nos queda es esa, por lo tanto, lo que hemos hecho es hacer un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela, para que nos puedan ayudar con la detención de dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en Venezuela”, agregó.

“Lo que nosotros hemos establecido, se ha ido estableciendo por una serie de antecedentes que se van reuniendo en la carpeta investigativa. En cuanto a los secuestros extorsivos y secuestros con homicidio del Tren de Aragua, se darán cuenta de que después del allanamiento a las casas de cautiverio tuvimos cero secuestro extorsivo con homicidio, solo uno y ese es el del teniente Ojeda”, declaró.

“Ese es absolutamente distinto al resto, porque jamás se intentó pedir un rescate, fue una víctima que fue asesinada a pocas horas de haber sido secuestrado. El Tren de Aragua siempre ha dejado los cuerpos tirados en distintos lugares, pero en ese caso se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1,40 metros de profundidad, meterlo al interior de una maleta después de que estaba fallecido, ponerle un saco de cal y sobre esto una capa de cemento”, añadió.

“Nosotros tenemos dos venezolanos que están totalmente individualizados como autores en la participación de este delito. Tenemos además huellas que no tiene posibilidades de cotejo en Chile, porque también es extranjero”, afirmó.

“En el caso de uno de los imputados, su modus operandi es siempre el siguiente. Está radicado en Venezuela, es contratado en este caso por el Tren de Aragua u otra organización, viene a Chile, comete el secuestro o secuestro con homicidio y retorna inmediatamente a Venezuela. Él tenía dos órdenes de detención vigentes“, declaró.

“Este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela, no he dicho que es un tema político, no he dicho quién lo organizó, porque eso es parte de la investigación. Si analizamos todas las causas, la única línea que nos queda es la que estamos trabajando actualmente”, explicó.

“El perfil que tiene la víctima es un perfil político. Una víctima que ha participado en acciones en contra del Gobierno venezolano, ha estado detenido nueve meses en Venezuela, se escapó y tiene asilo político en Chile. En tención al perfil que él tiene, no hay otra línea investigativa”, sentenció.