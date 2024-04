Comparte

Este viernes la diputada Catalina Pérez declaró por primera vez ante la Fiscalía en el marco de las investigaciones por el caso Democracia Viva.

Cabe recordar que uno de los principales imputados del caso es su expareja, el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, mientras que otro es su ex jefe de gabinete, Carlos Contreras, quien también fue exseremi de Vivienda de Antofagasta.

La diputada declaró por tres horas y media ante el Ministerio Público, y según contó su abogado defensor, Gonzalo Medina, esperan con esto demostrar que su representada “no intervino de ninguna manera en como se generaron” los convenios.

“Ella señaló que nunca había intervenido ni en la selección de las fundaciones, no había intervenido tampoco en la asignación de recursos, que no intervino de ninguna manera en cómo se generaron estos convenios, que no recibió directa ni indirectamente ningún peso vinculado a ninguno de estos convenios”, señaló.

“Espera con esta declaración que se ponga fin a las especulaciones respecto a supuestas intervenciones que ella habría tenido y con esto espera poder aclarar cuál ha sido su participación en esto, pero que no lleva ninguna responsabilidad penal asociada a este hecho”, añadió.

“Absolutamente descartado cualquier forma de tráfico de influencias. Nunca existió, no hay ninguna intervención que ella hubiese tenido en nada vinculado con estos convenios, por lo tanto, tráfico de influencias es algo que podemos descartar de manera absoluta”, sostuvo.

“Es una línea investigativa, pero no hay ningún antecedente que de información sobre nada que tenga que ver con tráfico de influencias”, sentenció.

Tanto Contreras como Andrade fueron formalizados por el Caso Democracia Viva, quedando ambos con medidas cautelares mientras se desarrollan las investigaciones.