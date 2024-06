Comparte

Durante la madrugada de este viernes, un delincuente fue detenido por el equipo de seguridad de la comuna de Providencia, Región Metropolitana, sin embargo, este se jactó que sabía que lo iban a capturar y se jactó que no irá preso.

El sujeto tras ser capturado señaló, de acuerdo al video que compartió la edil comunal, que “sabía que me iban a seguir, yo conozco la seguridad. Llevo trabajando más de cinco meses con la Matthei en esta comuna y sé que los tiene terrible bomba y terrible operativo”, sostuvo el antisocial.

Luego afirmó que “yo sabía que me iban a detener, cachai, no estaba ni a un metro, porque yo sé que no le voy a serle cana po’, una traspapelá, salgo mañana mismo (sic)”.

Delincuente se jactó que “salgo mañana mismo” tras ser capturado en Providencia. – Captura en X | @evelynmatthei

Dichos provocaron enfado en Evelyn Matthei

La propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue quien en sus redes sociales compartió un extracto del video donde aparece el delincuente jactándose de que no irá a la cárcel.

En la publicación, la máxima autoridad comunal expresó que “tenemos claro que nuestro equipo de seguridad es uno de los mejores y hace un trabajo ‘bomba'”.

Sin embargo, lamentó que “más allá de la anécdota, al ver este tipo de videos, sólo evidenciamos los problemas que tiene nuestro sistema judicial y nuestras normas“.

“¿Cómo es posible que los mismos delincuentes se burlen y sepan que, a pesar de sus delitos, en un día estarán libres de nuevo?“, criticó Mattehi.

Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.- Agencia Uno.

Revisa el momento aquí: