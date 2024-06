Comparte

El fiscal Nacional, Ángel Valencia, indicó que “los intereses superiores de Chile obligan a que uno no se quede” en las declaraciones del fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab. Ello, luego que el persecutor internacional acusara “una operación de falsa bandera” y que “pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios”.

En la misma línea, el persecutor venezolano sostuvo que la “investigación está débilmente desarrollada, sin elementos de convicción para ninguna de las hipótesis que han lanzado”. También fustigó que las indagatorias del Ministerio Público, “carecen de profesionalismo, de elementos de convicción real. Entonces, se impone una nueva teoría de investigación“.

Valencia: “nuestro interés es enfocarnos en el esclarecimiento de las causas”

Sobre estas declaraciones se refirió la máxima autoridad del órgano persecutor en conversación con La Mañana de Agricultura. En ese sentido, Ángel Valencia en evitó polemizar respecto al comentario de Saab. Además indicó que, si bien las palabras “se apartan bastante del vínculo que estábamos tratando de construir entre fiscalías”, precisó que “nuestro interés es enfocarnos en el trabajo del esclarecimiento de las causas”.

“Los adjetivos empleados por el fiscal General de Venezuela (Tarek William Saab) respecto al trabajo del Ministerio Público chileno se apartan bastante del vínculo que estábamos tratando de construir entre fiscalías en el tiempo reciente (..) Pero, nuestro interés es enfocarnos en el trabajo del esclarecimiento de las causas, más allá de los estilos que pueda tener cada institución”, precisó el fiscal Nacional.

Consultado si acaso el comentario resultara ofensivo, el fiscal Nacional enfatizó en que “son adjetivos que uno no espera por parte de una Fiscalía extranjera. Más todavía cuando resultan absolutamente infundados. Pero me parece que los intereses superiores de Chile obligan a que uno no se quede en aquello y nos concentremos en lo que importa, que es esclarecer el homicidio” del teniente (R) venezolano, Ronald Ojeda.