Tras el fatal accidente de trenes ocurrido durante la madrugada de ayer jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el resultado de la investigación interna se entregará durante el fin de semana. Tohá también indicó que “lo más probable” es que EFE tendría responsabilidad en el choque.

La secretaria de Estado conversó con La Mañana de Agricultura, en donde entregó detalles del fatal accidente ferroviario que costó la vida de dos personas.

“Hay dos personas detenidas que van a ser formalizadas, uno es el maquinista y el otro es el operador. Hay que establecer cuál fue la razón del accidente: si se trató de un error humano. de planificación, una falla técnica en las medidas. Y, en base a eso, va a haber que definir qué medidas se toman”, señaló la titular del Interior.

La ministra también explicó que “hay una dimensión penal en esto que lo ve la Fiscalía, pero toma su tiempo. En paralelo, hay una oficina de investigación de accidentes ferroviarios, que es el encargado técnico de EFE que tiene que un diagnóstico de la razón del accidente en pocos días. Ese resultado va a estar durante el fin de semana. Y eso va a dar las primeras luces de qué sucedió y en base a eso va a haber que tomar decisiones”.

“Aquí no importan solamente las responsabilidades penales. Importan también las responsabilidades técnicas, administrativas e incluso políticas que pudiera haber “, enfatizó.

Política gubernamental tras el accidente de trenes

Una de las políticas emblemáticas del gobierno es Trenes para Chile. Sobre la imagen del servicio que queda tras el accidente, la secretaria de Estado llamó a no perder confianza. “Este accidente sucede después de décadas sin que hubiera nada. Los trenes son de un nivel de seguridad altísimo aquí y en todo el mundo. Lo que pasa, es que cuando hay accidente de trenes es gravísimo. No pensemos que los trenes son inseguros, no cambia el hecho de que todos los días millones de personas se mueven en tren, sobre todo en estos trenes que estamos desarrollando con tanta fuerza, que hacen tramos cortos en las cercanías a las ciudades”.

“Tomemos bien la definición de identificar el problema que hubo aquí y corregirlo. Porque a lo mejor fue un problema humano, a lo mejor fue un problema de diseño. Hay que recordar, además, que este accidente se provocó en un contexto de prueba. No era un servicio que estaba operando”, indicó.

Además, señaló que “es lo más probable” que EFE tuviera responsabilidad en el accidente de trenes, “porque este tren estaba haciendo una prueba, no es un servicio habitual”, precisó.