Este lunes continúa el paro de los trabajadores ferroviarios en protesta por las condiciones laborales tras el choque de trenes que se produjo en la madrugada del pasado 20 de junio en San Bernardo y que dejó a dos fallecidos.

En conversación con “La Mañana de Agricultura”, Francisco Godoy, vicepresidente del Instituto Ferroviario y profesor del Departamento de Ingeniería de Transportes y Logística de la Pontificia Universidad Católica, dijo que “todo indica que hubo un error de movilización“.

“O sea, se autorizó que ingresaran dos trenes en sentido contrario en el mismo tramo de vía, lo cual es un error de la persona que estaba operando ahí”, sostuvo el experto, agregando que “habría algunos problemas de cultura interna que favorecieron que esto ocurriera”.

Por otro lado, Godoy señaló que “el sistema oficial de comunicación radial no funcionaba de manera satisfactoria, entonces hubo que recurrir al teléfono celular, que es una forma de comunicación de emergencia”.

“En general, los sistemas ferroviarios se crean para que no tengan accidentes. El funcionamiento normal es que los trenes no choquen, no es como los autos. Los trenes no deberían chocar, incluso en errores pequeños”, afirmó.

A lo anterior, indicó que por la actitud del personal que mantienen un paro, “reflejaría algunas malas prácticas institucionalizadas dentro de la empresa”.

“Si el sistema se caía, aparentemente no sería la primera vez que se caiga, habría que buscar la forma de que el sistema funcione de manera más estable y no se produzcan estas fallas con tanta frecuencia“, expresó.

En cuanto a la respuesta de la empresa EFE tras el accidente ferroviario en San Bernardo, comentó que “pareciera que están medios perdidos, como que ellos mismo no saben cómo reaccionar“, complementando que “parecería que la gente está un poco perdida. En ese sentido, la actitud del personal es un poco más ruda”.

Entrevista al experto por el choque de trenes en San Bernardo: