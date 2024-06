Comparte

La bancada de Renovación Nacional anunció una interpelación en contra del ministro de Energía, Diego Pardow, a propósito del alza de tarifas de la luz.

En esa línea, el diputado Diego Schalper (RN), sostuvo en “La Mañana de Agricultura”: “Obviamente, lo que Frank Sauerbaum está pretendiendo es lo que pretenden todos los chilenos; respuestas”.

“A uno le encantaría no tener que recurrir a una interpelación por todo el tremendo esfuerzo y desgaste que eso significa, pero si el ministro es incapaz de dar respuestas contundentes, de darle certeza a los usuarios, de proponer alternativas lo suficientemente versátiles para llegar a todos los sectores, bueno, obviamente, el parlamento tiene que ejercer las atribuciones”, explicó.

En ese sentido, el parlamentario aseguró que el titular de Energía debe proporcionar “claridad en las próximas horas y ojalá le dé tranquilidad a los usuarios de que va a haber un subsidio eléctrico adecuado y más importante que eso, que va a haber un plan de acción que haga que las alzas no sean tan agresivas como las ha proyectado ayer en un programa de televisión”.

“Este es un Gobierno que cuando le toca conducir la pelota, lo hace muy mal y ojalá que en los próximos días, a partir de las opiniones que se han ido escuchando en la opinión pública, el ministro Pardow sea capaz de ofrecer alternativas de solución y si no es capaz y no da el ancho, bueno, que reconozca que no da el ancho y le dé la oportunidad a alguien más, porque el problema que estamos teniendo es de tal gravedad que se necesita una persona con la capacidad de conducir, cosa que no hemos visto en este ministro de Energía”, sumó.

Otras soluciones

Consultado por el tema, Schalper expresó que se necesita “un abanico de alternativas”.

“Ver si se pueden renegociar ciertos contratos para poder generar mejores incentivos a la competencia y, por lo tanto, permitirle a la Comisión Nacional de Energía bajar las tarifas”, manifestó.

En segundo lugar, “el subsidio eléctrico realmente hacer algo que no sea concursable respecto a los sectores más pobres, y respecto a la clase media vulnerable de nuestro país, que es mucha, que haya alternativas reales de solución”.

“Tercero, ver cómo se va llevando adelante esto para que podamos aplanar la curva y no sean alzas tan agresivas, como las que precisamente se están proyectando por parte del Gobierno”, concluyó.

