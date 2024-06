Comparte

El próximo 1 de julio se registrará la inminente alza en las cuentas de electricidad, un hecho que ha generado un amplio debate en el mundo político y económico.

En ese sentido, Claudio Seebach, expresidente de Generadoras de Chile y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, explicó el trasfondo de esto.

“La cuenta de la luz se compone de tres cosas; cuánto cuesta producir la energía eléctrica, cuánto cuesta traerla desde los lugares que se producen y cuánto cuesta finalmente distribuirla para la ciudad“, sostuvo en diálogo con “La Mañana de Agricultura”.

La suma de factores llevaron a que “de cierta manera, hoy día estamos sincerando aquello que a Chile no le ocurrió en los últimos cinco años producto de la pandemia, el caso particular de estallido social, y, por tanto, esto es un cambio doloroso, pero sumamente necesario porque se habían acumulado casi seis mil millones de dólares de los clientes que no habían subido sus precios en los últimos cinco años, habían ido acumulando esta deuda con las empresas de generación y con esto corríamos el riesgo como país de hipotecar todo el futuro del sector eléctrico”, manifestó.

“Y, por lo tanto, en simple, lo que hoy día estamos viendo es en cierta manera con el espejo retrovisor lo que ocurrió en algunos casos, incluso hace diez años, cuando se edificaron en alguna época contratos en un momento que había más escasez y había mucho más crecimiento económico, contratos más caros”, sumó.

Posibles soluciones

Para el experto, “es un problema muy importante de enfrentar, de difícil solución”.

“Recordemos que el alza es en el corto plazo, luego en el mediano plazo volvemos a niveles similares a los actuales”, aseguró.

Bajo ese contexto, esto “debiera ser resuelto, por un lado, dar un subsidio a las personas más vulnerables, a todos los que de alguna manera tienen la dificultad de pagar la cuenta a fin de mes, como también a las pymes darles desde la banca o desde mecanismos como el Fogape que permiten mitigar este impacto en el corto plazo (…) Ahí debe estar el foco, pero no afectar el principio general de que tarde o temprano las deudas siempre hay que pagarlas”, dijo.

“Lo sabemos todos, de alguna manera, hemos estado de una u otra forma endeudados en una casa o en algún otro bien, de la importancia es pagar la deuda, porque si no se empieza a acumular más deuda o más intereses”, concluyó.

Revive la entrevista completa acá: