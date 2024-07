Comparte

“La crisis de seguridad se salió de todo control”, afirmó la senadora Carmen Gloria Aravena, en medio de la ola de crímenes que se han tomado la contingencia nacional.

“Lo ocurrido estos últimos días reafirma que el crimen organizado tiene de rodillas al Estado y vemos un gobierno complaciente, que en lugar de enfrentar esta situación, se jacta de que somos el país más seguro de la región”, afirmó la parlamentaria.

Además, Aravena explicó que “esto no da para más y es momento que se hagan efectivas las responsabilidades políticas de las autoridades a cargo de la seguridad. No podemos seguir con esta inercia y con las mismas autoridades, que no logran dimensionar la magnitud del problema y prefieren autocomplacerse”.

“Es momento que el Presidente Boric haga un giro en 180° en la forma como están enfrentando la delincuencia, lo que pasa por reformular los equipos a cargo de este tema. El Ejecutivo debe admitir que ha fracasado y que es tiempo de actuar con firmeza”, reflexionó.