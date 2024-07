Comparte

Durante la noche del martes un sujeto de 29 años fue asesinado dentro de un auto en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

Desde el Equipo ECOH de la Fiscalía, detallaron que el hombre se desplazaba en un vehículo junto a sus amigos, cuando un segundo auto les bloquea el paso y los obliga a detenerse.

Fue entonces cuando de este automóvil desciende un grupo de sujetos portando armas de fuego, acercándose a la víctima y disparándole al menos tres veces a corta distancia.

Posteriormente, los delincuentes escaparon del lugar, mientras que la víctima fue llevada de urgencia al Hospital Félix Bulnes, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Al respecto, la fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios, Marcela Adasme, detalló que “fue un delito de homicidio ocurrido en la comuna de Cerro Navia donde una víctima, un joven, de nacionalidad chilena fue impactado en dos oportunidades por un sujeto que venía a bordo de un vehículo que lo intercepta en la vía pública“.

“Esta persona no iba sola, iba con otras personas al interior del vehículo. Y no, no hay extracción de especies“, descartándose en primer lugar que se haya podido tratar de un robo.

El hecho está siendo por la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyo personal trabaja en el lugar de los hechos para reunir nuevos antecedentes que permitan ubicar a los responsables de este asesinato en Cerro Navia.